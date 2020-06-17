درجال يطمئن بشان حالة احمد راضي

2020/06/17 | 00:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان النجم الكروي احمد راضي بخير وصحته جيدة ومستقرة ويتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد.وقال درجال في بيان لوزارة الشباب والرياضة، ان “الحالة الصحية له مطمئنة تماما عقب اخر اتصال هاتفي معه مساء اليوم ومع الملاك الطبي المشرف الذي اكد تجاوزه المرحلة الحرجة وهو الان بحالة صحية جيدة”.وثمن […]

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