اتحاد الأدباء والكتاب...انتهازية وتفاهة وميوعة في المواقف - جلال الصباغ

2020/06/17 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ كان لبعض المثقفين في حياة وتاريخ الشعوب، سواء أفرادا أم جماعات، مواقف أثّرت في العديد من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بمختلف أنحاء العالم، وكان لهؤلاء المثقفين الصوت واصبحو الناطق والممثل للحركات والثورات الاجتماعية، في المقابل عمل مثقفون آخرون على الترويج والدعم للسلطة بوجه أي حركة أو هبّة أو انتفاضة جماهيرية هادفة للتخلص من نظام معين، وهذين الصنفين مواقفهما واضحة ولا تدعوا للحيرة، ......





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