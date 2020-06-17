اللّهُمَّ اشفِ مرضانا … ومرضى -العالمين-!!! - فاطمة ناعوت

2020/06/17 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot Instagram: @FatimaNaootTickTock: @fatimanaootوكأنني أنتظرُ سماعَ ذلك الدعاءَ البديع منذ دهور.



تلقَّفتِ الدعاءَ أذناي، كما يتلقَّفُ الظمآنُ قطرةَ غيثٍ جادتْ بها السماءُ بغتةً على صحراءَ جافّةٍ تئِنُّ تحت هجير الشمس في لحظةِ قيظٍ عاصف.



لم أصدّق ما سمعتُ للتوّ، وخِلتُ أنني أسمعُ صدى أحلامي القديمة التي كنتُ أثرثرُ بها مع زملا ......





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