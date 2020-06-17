2020/06/17 | 00:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسميا.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 00:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).