بالوثيقة.. نقل موظفين من الدرجات الخاصة الى مكتب رئيس الوزراء

2020/06/17 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنقل موظفين من الدرجات الخاصة الى مكتبه.

ونصت الوثيقة الصادر...





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