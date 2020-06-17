مصر.. خروج سيدة في 96 من عمرها من مستشفى عزل بعد تعافيها من كورونا

2020/06/17 | 00:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل في مصر منذ بداية أزمة كورونا من المستشفى بعد شفائها من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.وأوضح مسؤول بوزارة الصحة المصرية، أن السيدة فتحية ع.، البالغة 96 عاما من عمرها، غادرت مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية، بعد شفائها من “كوفيد-19”.وأشار المسؤول إلى أن هذه الحالة خضعت […]

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