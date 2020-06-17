2020/06/17 | 01:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتوج بايرن ميونيخ بلقبه الثامن تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم والثلاثين في تاريخه، بفوزه الثلاثاء على مضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف حمل توقيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.وابتعد العملاق البافاري بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني قبل مرحلتين من النهاية، وبات الأخير عاجزا عن اللحاق بمنافسه حتى في حال فوزه بالمباريات الثلاث الأخيرة.وحقق فريق المدرب هانزي فليك فوزه السابع تواليا منذ استئناف الموسم الذي توقف في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعاود نشاطه في منتصف مايو خلف أبواب موصدة.ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 31 في الـ "بوندسليجا" هذا الموسم محطما سجله الشخصي حين سجل 30 هدفا في كل من موسمي 2015-2016 و2016-2017، كما وبات في جعبته 46 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.ولعب بايرن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 إثر طرد الكندي ألفونسو ديفيس لتحصله على إنذار ثان.وحقق فليك، الذي استلم المهمة على رأس الجهاز الفني للعملاق البافاري في نوفمبر الفائت خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، لقبه الأول على الإطلاق كمدرب، بعد أن رفع كأس الـ"بوندسليجا" اربع مرات كلاعب لصالح بايرن بين عامي 1985 و1990.وحقق فليك (55 عاما) فوزه السادس والعشرين مع بايرن في 29 مباراة منذ توليه المهام.وشهدت المباراة عودة ليفاندوفسكي وتوماس مولر اللذين غابا عن الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بداعي الإيقاف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثامنة على التوالي.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثامنة على التوالي.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).