البرازيل تسجل 34918 إصابة و1282 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2020/06/17 | 01:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البرازيل، عن تسجيل 34918 إصابة و1282 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال اليوم الماضي.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 34918 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 923189 حالات إصابة.ويشير هذا العدد إلى ارتفاع جديد للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل […]

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