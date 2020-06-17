نحو تصحيح لقواعد اللعبة الأميركية الإيرانية في العراق - حسن خليل غريب

2020/06/17 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب المعركة ساخنة، والأجواء مدلهمَّة، والأنظار شاخصة، وفي السباق المحموم على الساحة العراقية، يراهن بعض المراقبين على الحصان الأميركي، والبعض الآخر يراهن على الحصان الإيراني.



بين هذا المراهن وذاك، تنتشر بشكل خاص شرارات هذا السباق في شتى زوايا سورية ولبنان واليمن.



يراهن البعض على الديك الأميركي انتظاراً لنتف الديك الإيراني، وتعريته مما تبقى له من ريش منفوش، ذلك الريش الذي يتلطى تحت أوراق قوة مزعوم ......





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