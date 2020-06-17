برشلونة يهزم ليجانيس بثنائية في الليغا

2020/06/17 | 01:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتعد فريق برشلونة خمس نقاط مؤقتاً في الصدارة عن ريال مدريد بفوزه على ليجانيس 2-0 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء.

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