2020/06/17 | 01:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصينية، ارتفاعا “مقلقا” في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وسط شكوك في أن تكون حالات العدوى الحديثة مرتبطة بسوق كبير لبيع اللحم والخضار في العاصمة بكين.وبحسب موقع “سكاي نيوز”، فإن فيروس كورونا المستجد جرى اكتشافه في ألواح لتقطيع سمك السلمون، وهو ما أثار مخاوف من انتقال الفيروس عبر هذا الحيوان البحري.وعقب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ينتقل كورونا عبر الأغذية المجمدة؟ الخبراء يجيبون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ينتقل كورونا عبر الأغذية المجمدة؟ الخبراء يجيبون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).