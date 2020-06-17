الجيش التركي يبدأ عملية عسكرية شمال العراق

2020/06/17 | 01:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الأربعاء، عن إطلاقها عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين الأكراد شمال العراق.وقالت الوزارة أن عمليتها المسماة " المخلب - النمر "، تستهدف الجماعات الكردية المسلح شمال العراق.وكانت طائرات حربية تركية شنت عدة غارات على قرى شمال العراق، في وقت تعرضت تلك المناطق لقصف مدفعي من القوات الإيرانية.

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بغداد اليوم - بغداد

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، إن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولاً للشرقاط في الخرق الاخير، مبينا أن القصف كان تصرفا استفزازيا.

وذكر رسول في مؤتمر ص

بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر طبي من داخل المستشفى الجمهوري بمدينة الموصل، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، بأن المستشفى استقبل عدداَ من جرحى الـ ’’PKK’’ أحدهم مصاب بكورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدير ا

بغداد اليوم- خاص

أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الثلاثاء، انطلاق الرصد الميداني للمحافظات الساخنة داخل البلاد.

وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "لجنة الامن والدفاع النيابية اعدت منذ اسابيع برنامج عمل لزيا

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