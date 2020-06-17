روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد سوريا تهدف لإسقاط سلطاتها الشرعية

2020/06/17 | 01:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية للبلاد وتوجيه ضربة موجعة لشعبها.وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، تعليقا على تطبيق الولايات المتحدة، اعتبارا من الأربعاء، “قانون قيصر”: “يتباهى المسؤولون الأمريكيون، حسبما سمعناه اليوم، بأن […]

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