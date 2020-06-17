2020/06/17 | 02:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الأربعاء، عن إطلاقها عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين الأكراد ش...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية "المخلب - النمر" شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية "المخلب - النمر" شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).