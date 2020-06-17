2020/06/17 | 02:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الأربعاء، عن إطلاقها عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين الأكراد ش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية "المخلب - النمر" شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الأربعاء، عن إطلاقها عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين الأكراد ش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية "المخلب - النمر" شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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