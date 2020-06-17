تركيا تنطلق عملية

2020/06/17 | 02:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، انطلاق عملية "المخلب - النمر" العسكرية في منطقة هفتانين شمالي العراق....

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