2020/06/17 | 02:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق عملية عسكرية تركية شمالي العراق ضد عناصر "بي كا كا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 02:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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