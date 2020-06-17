وثيقة .. الكاظمي يوجه بعدم إجراء تغييرات في مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العامين

2020/06/17 | 03:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،، بعدم إجراء تغييرات في مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العامين إلا بعد استحصال موافقته.

وذكر مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي، في وثيقة انه “وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بعدم إجراء تغييرات في مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العامين إلا بعد استحصال موافقة سيادته على أن يفاتح مكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر في حال طلب أي تدوير أو تعيين أو تنسيب او تكليف الدرجات انفاً”.

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