في فهم الخطاب الغربي وخلفياته العقيدية ح1 - عباس علي العلي

2020/06/17 | 03:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في السياسة هناك مفهوم يندرج بالتعاطي أسمه بين الحقيقة وأشباهها , وأنا لا أشك لحظة واحدة أن ليس للحقيقة أي شبيه الا ما تعنيه الحقيقة بجوهرها, هناك دائما ضل مخفي بينها وبين التسويق بمعنى تحريف حدودها نحو شكل يبين للناظر أو السامع أنه يرى أو يقول أو يتصرف بها برغم من أن الكثير من الذين يمارون بين الحقيقة وضلال الشك لا يؤمنون في قرار أنفسهم بما يمارون ,لدوافع منها الخضوع والاستجابة لمتطلبات القهر السي ......





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