2020/06/17 | 06:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع العراقية، تعيين اللواء الركن معن السعدي قائدا للدفاع الجوي بصورة رسمية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اللواء الركن معن السعدي قائدا للدفاع الجوي العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اللواء الركن معن السعدي قائدا للدفاع الجوي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).