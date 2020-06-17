الخارجية النيوزلندية تعلن إغلاق سفارتها في العراق

2020/06/17 | 07:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية النيوزلندي ونستون بيترز، الثلاثاء، إغلاق السفارة النيوزلندية في بغداد نهاية شهر حزيران الحالي....

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