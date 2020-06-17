2020/06/17 | 07:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منطقة كردستان العراق الثلاثاء، عن تسجيل 182 اصابة جديدة بفيروس كورونا 107منها في السليمانية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (182 إصابة جديدة بكورونا في كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (182 إصابة جديدة بكورونا في كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).