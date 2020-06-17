2020/06/17 | 07:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد “مظلوم عبدي”، القائد العام لـ #قوات_سوريا_الديمقراطية، ترحيبه بما توصل إليه #المجلس_الوطني_الكردي، وأحزاب “الوحدة الوطنية الكردية” من اتفاق، في الحوارات التي تجري برعاية أميركية، فيما أكدت مصادر لـ (الحل نت) أن المرحلة الثانية من الحوار…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد العام لـ (قسد) يُشيّد بنتائج الحوار الكردي.. ومصادرٌ تؤكد استئنافه قريباً) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد العام لـ (قسد) يُشيّد بنتائج الحوار الكردي.. ومصادرٌ تؤكد استئنافه قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).