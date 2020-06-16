“بومبيو” و”حسين” يبحثان تشجيع الاستثمار في العراق والأوّل يؤكد: نحترم سيادة بغداد

2020/06/17 | 07:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات بعد تسلمه منصب #وزارة_الخارجية العراقية منذ أيام، هاتف وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو نظيره العراقي #فؤاد_حسين مُهنّئاً إياه، وباحثاً معه عدة مجالات.“بومبيو” أكّد لـ “حسين”، «احترام بلاده لسيادة #العراق، ودعمها لحكومة #مصطفى_الكاظميّ، وأن #واشنطن…

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