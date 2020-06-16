قوات روسية تتمركز في قرية حدودية شرقي “القامشلي”.. فما السبب!

2020/06/17 | 07:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمركز رتلٌ من قوات “الشرطة العسكرية” الروسية، اليوم الثلاثاء، في قرية “دير الغصن”-(ديرونا آغي) على الحدود التركية، بحجة مساعدة سكان القرية، وتأمين الحماية لهم، أثناء عمليات حصاد محاصيلهم، نتيجة مخاوفٍ من تعرضهم للاستهداف من الجانب…

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