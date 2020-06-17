2020/06/17 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر هذا الكاتب بلغ سن الرشد سنواتً قبل اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في عام 1975.



ومع ذلك، لم أشعر في أي وقت مضى، بما في ذلك كافة سنوات «حرب الخمسة عشر عاماً»، أن سفينة الوطن على وشك استكمال الغرق مثلما هي اليوم، ولم يبقَ منها فوق سطح الماء سوى قسم من مقدّمتها، ينتظر رسوبه بدوره في قعر البحر.



وقد يتساءل من يقرأ هذه السطور كيف بإنسان عاش سنوات الجمر دون أن يشعر بضياع الوطن الذي عرفه، ينتابه مثل هذا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفينة لبنان تغرق ولا من يعوّمها - جلبير الأشقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفينة لبنان تغرق ولا من يعوّمها - جلبير الأشقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).