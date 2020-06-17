تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة داخل إقليم كوردستان تستهدف حزب العمال

2020/06/17 | 07:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة ”هفتانين"، بإقليم كوردستان، ضد عناصر حزب العمال، التي تأخذ من مناطق في إقليم كوردستان ونينوى مقراً.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الوزارة في تغريدتها "لقد بدأت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليًا في منطقة هفتانين".

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "المخلب - النسر“، ونفذ الطيران الحربي التركي عملية قصف مكثفة داخل اراضي إقليم كوردستان ونينوى، دفع ذلك الخارجية العراقية إلى استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج.

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