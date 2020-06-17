2020/06/17 | 07:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول ١٦٥ عراقيا الى مطار البصرة الدولي على متن طائرة قادمة من دبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 07:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول ١٦٥ عراقيا الى مطار البصرة الدولي على متن طائرة قادمة من دبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول ١٦٥ عراقيا الى مطار البصرة الدولي على متن طائرة قادمة من دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).