فيديو.. قصف جوي ومدفعي تركي بقضاء زاخو مع إطلاق انقرة ”مخلب النمر“

2020/06/17 | 07:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شن الطيران الحربي التركي، ضربات جوية على مواقع حزب العمال الكوردستاني، شمال قضاء زاخو بإقليم كوردستان، ضمن إطار عملية عسكرية اعلنتها انقرة.

وقال دلشير عبدالستار مدير ناحية باتيفا في دهوك لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات والمدفعية التركية قصف بشكل متكرر 5 قرى تابعة للناحية والحقت اضراراً مادية بمنازل المواطنين في قرية كشاني.

من جانب اخر افاد زيرفان كوجر مدير ناحية دركار شمال زاخو لوكالة شفق نيوز، بأن الطائرات التركية قصف ليلة امس محيط وادي بساغا دون معرفة اضرار القصف.

Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.



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— T.C.



Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة ”هفتانين"، بإقليم كوردستان، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني، التي تأخذ من مناطق في إقليم كوردستان ونينوى مقراً.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الوزارة في تغريدتها "لقد بدأت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز موجودون حاليًا في منطقة هفتانين".

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "المخلب - النسر“، ونفذ الطيران الحربي التركي عملية قصف مكثفة داخل اراضي إقليم كوردستان ونينوى، دفع ذلك الخارجية العراقية إلى استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج.

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