توحيد جهود اليسار العالمي من اجل مواجهة مشاريع التفتيت والسيطرة والاحتلال وفرض الحصار على الشعوب . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/17 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب المراقب للوضع الدولي يمكن ان يلاحظ ما يأتي :1) اندفاع الولايات المتحدة الأمريكية في هجومها على شعوب ودول العالم المختلفة بهدف الحفاظ على موقعها كشرطي للعالم مستغلة الوضع العالمي في اطار الأحادية القطبية .2) وعلى المستوى الدولي فقد تراجعت الولايات المتحدة في الوقت الذي تقدمت فيه بعض الدول الصاعدة كالصين وروسيا ودولا اخرى تبشر بظهور اقطاب متعددة.



3) دخول الرأسمالية في ازمتها الحالية منذ ......





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