النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين

2020/06/17 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، الاثنين، بضبط وإحضار الفنان عمر كمال، و3 آخرين لمشاركتهم في حفل زفاف في الإسماعيلية، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وإقامة الحفلات.ووفقا لقرار النيابة العامة، فقد تم ضبط كل من عمر كمال والفنانين الشعبيين شحتة كاريكا وكسبرة وحنجرة، للمثول أمام النيابة للتحقيق معهم بحسب ما نقلت […]

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