مصري يدعي أنه المهدي يقتل شخصا سخر منه

2020/06/17 | 08:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مصري يدعي أنه “المهدي المنتظر”، على قتل شخص بسلاح أبيض بعد أن سخر الأخير منه في منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة.وأفادت وسائل إعلام مصرية يوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الجاني بعد ورود بلاغ يتهمه بالاعتداء على أحد الأشخاص، ويعمل سائقا، باستخدام سلاح أبيض وطعنه عدة مرات مما أدى إلى وفاته […]

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