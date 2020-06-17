خبير اقتصادي: الحكومة لن تحتاج الى الاقتراض الخارجي بعد ارتفاع اسعار النفط

2020/06/17 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان الحكومة لن تحتاج الى الاقتراض الخارجي من اجل تمويل الموازنة، لافتا الى ان الايام الحالية وماستعقبها ستشهد ارتفاعا في اسعار النفط وستعوض الخسائر التي تكبدها العراق جراء الانخفاض.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لديها احتياطي نقدي يتجاوز الـ 60 مليار دولار، وبالامكان الاقتراض منه او استثماره […]

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