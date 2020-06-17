تركيا تنشر قوات خاصة شمالي العراق

2020/06/17 | 08:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، الأربعاء، أنّها نشرت قوات خاصة شمالي العراق في إطار عملية عسكرية ضدّ حزب العمال الكردستاني بمؤازرة من سلاحي الجوّ والمدفعية.وقالت الوزارة إنّ “عملية مخلب النمر بدأت، وأنّ “عناصرنا من وحدات الكوماندوس الذين تؤازرهم مروحيات قتالية وطائرات مسيّرة، تم نقلهم جويا”.وتقوم تركيا بانتظام بشن هجمات جوية وبرية ضد حزب العمال الكردستاني الذي […]

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