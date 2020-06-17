بيئة الجنوب توضح أسباب الإنسكاب النفطي في مياه شط العرب

2020/06/17 | 08:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قالت مديرية بيئة الجنوب، ان أسباب انتشار التلوث النفطي في مياه شط العرب وتحديدا بالقرب من جسر الشهيد كنعان، تعود الى “بانطون” غارق ولازال يسرب النفط الاسود ، مما ادى الى ‏انتشاره على أكتاف الشط بالإضافة إلى وجوده في منتصفه على شكل بقع متقطعة.واوضح مدير بيئة الجنوب وليد الموسوي في بيان […]

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