2020/06/17 | 08:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية لمنع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون من نشر كتاب يُتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة جداً عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.والدعوى التي رفعت أمام محكمة فدرالية في واشنطن تطلب منع نشر الكتاب بدعوى أنّ بولتون لم يحز على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل مؤلَّفه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يلجأ إلى القضاء لمنع جون بولتون من نشر كتابه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يلجأ إلى القضاء لمنع جون بولتون من نشر كتابه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).