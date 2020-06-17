 الباوي: سكوت بارزاني عن القصف التركي لا يتناسب وتطاوله المستمر على بغداد

2020/06/17 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين المحلل السياسي حازم الباوي، ان صمت وسكوت زعيم الحزب الحاكم في الاقليم مسعود بارزاني على القصف التركي وعدم التدخل بهذا الانتهاك لايتناسب وتطاوله المستمر على بغداد.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “حديث بعض الساسة الكرد عن ان القصف التركي شمل مناطق خارج الحدود الادارية لكردستان العراق دليل تناقضهم المفضوح ويمثل […]

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