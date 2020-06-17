المالية النيابية: اللجان التفاوضية الكردية تواصل مباحثاتها لحل الخلافات بين بغداد واربيل

2020/06/17 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال احمد، ان اللجان التفاوضية الكردية مازالت تواصل عملها مع بغداد لحل جميع الخلافات بين المركز والاقليم، لافتا الى ان الحكومة امامها خيارات عدة لتجاوز الازمة الراهنة وحل المشاكل العالقة.وقال احمد في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المشاكل المالية مازالت عالقة مابين بغداد واربيل على الرغم من الزيارات […]

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