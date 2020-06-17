وسجل ميسي 440 هدفا في الليجا، و114 في دوري الأبطال، و53 في كأس الملك، و5 في مونديال الأندية، و14 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي.
أما على صعيد المنتخب الأرجنتيني، فأحرز هدافه التاريخي 34 هدفا في الوديات، و21 في تصفيات أمريكا الجنوبية، و9 في بطولة كوبا أمريكا، و6 في كأس العالم، ليصبح الإجمالي (70 هدفا).وقد تكتب مواجهة الجمعة المقبل، التي سيحل فيها البارسا ضيفا على إشبيلية، في ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، الحدث التاريخي في مسيرة اللاعب، الذي يهوى تحطيم الأرقام القياسية.وسيكون هدفه التالي هو تحطيم الرقم القياسي، لأكبر عدد من الأهداف بقميص فريق واحد، والذي يبتعد عنه بفارق 14 هدفا فقط، خلف الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 643 هدفا مع سانتوس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي على بعد خطوة من رقم خيالي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي على بعد خطوة من رقم خيالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).