2020/06/17 | 09:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين: ازدياد اعداد الدوائر الموطنة رواتبهم لدى المصرف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 09:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: ازدياد اعداد الدوائر الموطنة رواتبهم لدى المصرف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: ازدياد اعداد الدوائر الموطنة رواتبهم لدى المصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).