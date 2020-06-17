ترتيب زيارة الكاظمي لأميركا هاتفيا بين فؤاد حسين وبومبيو

2020/06/17 | 09:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزيرا الخارجية العراقي، فؤاد حسين، والأمريكي، مايك بومبيو أمس الثلاثاء، في اتصال هاتفي، ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى ال...

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