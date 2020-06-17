وفيات امريكا جراء كورونا يعادلون اعداد خسائر بلادهم في الحرب العالمية الاولى

2020/06/17 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتخوف الحكومة الصينية، والعالم وراءها، من موجة ثانية لفيروس كورونا القاتل، تكون قوية مثل الأولى واتخذت السلطات قراراً في بكين العاصمة بإلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية.وكان رئيس البلدية أعلن عن تسجيل 31 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.وفي نيوزيلندا التي أعلنت النصر على الوباء في الثامن من الشهر الجاري، سلّمت الحكومة […]

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