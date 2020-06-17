2020/06/17 | 09:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت المنظمة الخيرية الدولية “أطباء بلا حدود” ومقرها في جنيف عملياتها في كابول بعد هجوم مروّع على مستشفى الولادة في آيار / مايو الماضي.وقال بريان مولر، رئيس برامج منظمة أطباء بلا حدود في أفغانستان، إن إتخاذ هذا القرار لم يكن سهلاً، لكننا نجهل “النية أو الأساس المنطقي وراء الهجوم، هذا الاغلاق المؤقت يعد الخيار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها في أفغانستان بعد الهجوم على مستشفى في كابل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها في أفغانستان بعد الهجوم على مستشفى في كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).