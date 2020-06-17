نائب عن الفتح: تداخلات اميركا واتصالات وزير خارجيتها تهدف الى ابقاء قواتها داخل العراق

2020/06/17 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان اميركا تواصل تدخلها بالشأن العراقي اضافة الى اتصالات وزير خارجيتها الهادفة الى ابقاء القوات الاميركية داخل العراق.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “الجانب الاميركي يحاول استهداف بنية الدولة العراقية عبر التدخلات في الشؤون الداخلية ولقاء سفيرها بعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية“.واضاف ان “الجانب الاميركي […]

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