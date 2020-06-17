مصير بوتين وبينغ وترامب في ترابط رغم كل تناقضاتهم، عدوهم الدولة العميقة؟! - مشعل يسار

2020/06/17 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار تحدث المؤرخ الروسي البارز أندريه فورسوف على قناة (SHAF) على الـ YouTubeعن جولة جديدة من صراع الزعيم الأميركي مع "الدولة العميقة" («Deep State») فقال:على الرغم من أن وباء نفسياً تحت مسمى "هستيريا فلويد" يستمر في اجتياح أميركا حيث ظهر على سبيل المثال، في أطلانتا، ولاية جورجيا، في 12 يونيو/حزيران، منافس جديد للعب دور جورج فلويد هو الأميركي الأفريقي ريشارد بروكس، الذي يُزعم أيضًا أنه ضحية بريئة من ......





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