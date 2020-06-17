2020/06/17 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_محمد_السعيد تتقبل المجتعات الشرقية نوعين من النساء، المرأة اللعوب والمرأة مهيضة الجناح، فكلاهما تشبعان حاجة ماسة لدى الرجل الشرقي، أما أن تكوني مؤهلة مثقفة واعية متعلمة فالويل لكِ.



المرأة اللعوبفي العلن يظهر الرجال رفضهم لهذه النوعية من النساء، وفي الحقيقة فإن الجميع يتقرب منها ويسعى لأن ينال قدر ما يمكنه من المتعة الجسدية من خلال قربه منها.



هو يدعي التدين ويرتدي رداء الوقار على طريقة سي ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللعوب ومهيضة الجناح - حنان محمد السعيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللعوب ومهيضة الجناح - حنان محمد السعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).