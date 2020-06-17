2020/06/17 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان الحكم الكروي الشاب علي كريم بخير وصحته جيدة ومستقرة ويتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد.وقال درجال في بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة/ المعلومة/ “اجرينا اتصالا هاتفيا مع الحكم كريم والملاك الطبي في مستشفى الخطيب واكدوا لنا تعافيه وتجاوزه مرحلة الخطر بفضل الله ورعايته”.وثمن درجال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم علي كريم يتعافى من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم علي كريم يتعافى من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).