نائب الرئيس الأمريكي: الموجة الثانية لكورونا نوبة خوف مبالغ فيها

2020/06/17 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أن خطورة مجيء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا مبالغ فيها.وقال بينس، الذي يرأس فريق عمل أنشأه البيت الأبيض لمكافحة كورونا، في مقالة له نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال: "بدأت وسائل الإعلام تدق ناقوس الخطر حول مجيء الموجة الثانية المزعومة من عدوى كورونا، إنها نوبة خوف مبالغ فيها".

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