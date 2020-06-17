دراسة يابانية تؤكد وجود فيروس كورونا في محطات مياه الصرف الصحي

2020/06/17 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دراسة أجراها باحثون يابانيون وجود فيروس كورونا في محطات مياه الصرف الصحي، وهو اكتشاف يمكن أن يكون بمثابة دلالة على حالات تفش في المستقبل.

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