ضبط حمولة ذرة صفراء ممنوعة من الاستيراد في ميناء خور الزبير

2020/06/17 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة من ضبط عجلة محملة بمادة الذرة الصفراء.وقالت المنافذ في بيان إن “الحملة تزن (38 طن و170 كغم) وهي من المنتجات الممنوعة من الاستيراد حفاظاً ودعما للمنتج المحلي بعد إنجاز معاملتها الكمركية في داخل المنفذ”.وبينت ان “العملية تمت من قبل شعبة البحث والتحري […]

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