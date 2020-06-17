وزير الصحة العراقية يترك أمر كورونا إلى المواطن: التعايش مع الفيروس أمرا واقيًا وسيستمر لهذا الموعد

2020/06/17 | 09:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأربعاء، إن التعايش مع فيروس كورونا، أصبح أمراً واقعياً، وسيستمر إلى نهاية عام 2021.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “التعايش والتعامل مع كورونا اصبح امرا واقعيا وليس محالاً، وسيستمر لنهاية 2021 ، ويجب على اي شخص ان يتعامل مع الاخرين على انهم مصابون، ويتعامل […]

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